POL-SE: Elmshorn - Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2020 ist es in Elmshorn zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Gartenlauben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Vermutlich zwischen 21 Uhr (5. Mai) und 9 Uhr (6. Mai) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den fünf Gartenlauben, die sich in einer Kleingartenanlage am Ramskamp befinden. Als Stehlgut ist bisher bekannt, dass ein Kanister Benzin, ein Akkuschrauber sowie eine Powerbank mit Ladekabel entwendet wurden. Entdeckt wurden die Taten am Vormittag des 6. Mai.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten oder dem abhandengekommenen Stehlgut nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegen.

