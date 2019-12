Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 8. Dezember 2019, ist es in Pinneberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, drei davon lebensgefährlich.

Gegen 1 Uhr in der Nacht ist in der Straße An der Raa ein PKW festgestellt worden, welcher mit einem Baum kollidiert war. Polizeibeamte stellten in dem Hyundai insgesamt vier Personen fest. Ein Mitfahrer hatte sich bereits aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreit. Fahrer und Beifahrer waren im Fahrzeug eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr befreit. Rettungskräfte konnten bei dem Beifahrer, einem 19-Jährigen aus Pinneberg, nur noch den Tod feststellen. Die anderen Fahrzeuginsassen im Alter von 19, 19, 18 und 17 Jahren wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei drei von ihnen bestand Lebensgefahr.

Mit Datum heute (09.12.2019) besteht beim Fahrer nach wie vor Lebensgefahr. Die zwei weiteren Insassen befinden sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige Fahrer des Hyundai mit seinen Begleitern auf der Straße An der Raa in Fahrtrichtung Thesdorfer Weg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Hyundai wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Pinneberg bittet zudem Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

