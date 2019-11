Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach VW Multivan und BMW X 5 Diebstahl

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom 10.11.19 auf den 11.11.19 stahlen bislang unbekannte Täter im Resenbarg in Boostedt einen schwarzen VW T 6 Multivan. Am Morgen des 11.11.19 stellte der Eigentümer fest, dass seine Grundstückauffahrt leer war. Der VW Bus im Wert von etwa 45.000 Euro hat keine besonderen Merkmale.

In derselben Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Moorkoppel in Klein Rönnau zwischen 20 und 3 Uhr einen schwarzen BMW X5 im Wert von etwa 40.000 Euro. Die Flucht mit dem Fahrzeug führte sie auf einen Feldweg zwischen Klein und Groß Rönnau, dort kollidierten sie mit einem Baum. Die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte konnten keine Personen mehr feststellen, die Täter waren bereits zu Fuß geflüchtet.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551/884-0 entgegen.

