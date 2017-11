POL-SE: Schackendorf - Verkehrsunfall mit PKW und LKW

Bad Segeberg (ots) - Gestern ist es auf der Kreisstraße 61/ dem Zubringer zur BAB 21 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW gekommen.

Ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Süderdeich befuhr um 15:14 Uhr mit seinem LKW und zwei Anhängern die K 61, von Segeberg kommend in Richtung Schackendorf / BAB 21. Zur gleichen Zeit befuhr eine 33-jährige Wahlstedterin mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Schackendorf kommen in Richtung K 61.

Die PKW-Fahrerin ging davon aus, dass der LKW-Fahrer nach rechts in Richtung Schackendorf abbiegen wollte. Daher fuhr Sie an, um mit ihrem PKW nach links in Richtung Bad Segeberg abzubiegen. Der LKW fuhr allerdings weiter geradeaus in Richtung BAB 21. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zum Unfall. Der LKW-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Nach Angaben eines Zeugen sollte der LKW-Fahrer seinen rechten Blinker gesetzt / noch in Betrieb gehabt haben.

Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus nach Bad Segeberg gebracht. An ihrem PKW Seat entstand ein Totalschaden.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die K 61 für den Fahrzeugverkehr aus Richtung Bad Segeberg bis 19:30 Uhr gesperrt werden.

