Kreisfeuerwehrverband Görlitz e.V.

KFV-Görlitz: Gebäudebrand in Boxberg/OL, Ortsteil Nochten

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Görlitz (ots)

Am Donnerstagabend, den 11.05.2023 gegen 22 Uhr wurden die Feuerwehren der Gemeinde Boxberg/OL zu einem Gebäudebrand in den Ortsteil Nochten alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Nebengebäude in Vollbrand. Ein zügig vorgebrachter Löschangriff konnte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern, 2 PKW im Objekt selbst konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Die Wasserversorgung erfolgte anfangs über eine längere Schlauchleitung aus offenem Gewässer und später zusätzlich über das ortseigene Hydrantennetz, was letztlich in Kombination mit einem Schaummitteleinsatz zum gewünschten Löscherfolg führte. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren 47 Einsatzkräfte aus 7 Ortswehren der Gemeinde und ein Rettungswagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und zur Schadenshöhe kann derzeit keine Auskunft gegeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Görlitz e.V., übermittelt durch news aktuell