KFV-Görlitz: Verkehrsunfall - Einsatz der Feuerwehren Walddorf und Eibau

Görlitz (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B 96 in Eibau zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Rettungsleitstelle Ostsachsen alarmierte die Feuerwehren aus Eibau und Walddorf sowie den Rettungsdienst an die Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Bei zwei der beteiligten Fahrzeuge traten Betriebsstoffe aus, bei einem drohten diese in die Kanalisation zu gelangen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, banden die ausgetretenen Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher. Im Anschluss unterstützten sie den Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und durch den Rettungsdienst einer geeigneten Klinik zugeführt. Die Bundesstraße war für mehr als 3 Stunden voll gesperrt.

