POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (03.02.2025) entwendeten ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Gegen 11.20 Uhr steckten der 23-Jährige und der 26-Jährige mehrere Lebensmittel in ihre Rucksäcke und verließen das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hielt die jungen Männer an und verständigte die Polizei. Bei den ...

mehr