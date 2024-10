Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebin wehrt sich

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (29.10.2024) entwendete eine 58-jährige Frau Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße.

Gegen 15.20 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 58-Jährige dabei, wie sie mehrere Kosmetikprodukte, mit einem mittleren zweistelligen Wert, in ihre Jackentasche steckte. Daraufhin sprach sie die Frau an und verständigte die Polizei. Zwei Mitarbeiterinnen hielten die 58-Jährige fest, da sie versuchte zu flüchten. Die Ladendiebin wehrte sich. Dabei wurde eine 57-jährige Mitarbeiterin leicht an der Hand verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten eine Schere bei der Frau. Die Polizeistreife veranlasste bei der 58-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls mit Waffen gegen die 58-Jährige.

