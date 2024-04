POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstagmorgen (16.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Rollerfahrer und einem bislang unbekannten Mercedesfahrer. Der unbekannte Mercedesfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 08.00 Uhr fuhr der 22-Jährige in der Stephansgasse in Richtung Norden. An einer Engstelle wich der 22-Jährige dem ihm entgegenkommenden unbekannten Mercedesfahrer aus und ...

mehr