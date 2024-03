Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl aus einem Pkw

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Dienstag (26.03.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Pkw einer 85-Jährigen eine Handtasche.

Gegen 15.45 Uhr befand sich die 85-Jährige in der Dr.-Dürrwanger-Straße auf einem Supermarkt-Parkplatz. Als die 85-Jährige gerade ihre Einkäufe in den Pkw einlud, sprach sie ein bislang unbekannter Täter an und verwickelte sie in ein Gespräch. Anschließend stellte die 85-Jährige fest, dass ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz entwendet wurde.

Die Beschreibung des Unbekannten lautet wie folgt: Männlich, Anfang 30, ca. 170 - 175 cm groß, untersetzt, südländischer Typ, kurze schwarze Haare, kein Bart oder Brille, braune Jacke, sprach gebrochen deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Pfersee, unter der Tel. 0821/323-2610, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell