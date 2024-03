POL Schwaben Nord: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (22.03.2024) entzog sich ein 20-jähriger Radfahrer einer Polizeikontrolle in der Riedinger Straße. Gegen 23.00 Uhr fiel der Radfahrer einer Polizeistreife auf, da er mit Schlangenlinien und Bierflasche in der Hand unterwegs war. Als die Beamten den Radfahrer kontrollieren wollten, missachtete er die Anhaltesignale und entfernte sich in Richtung Wasserwerk. Als die ...

mehr