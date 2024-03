POL Schwaben Nord: Einbruch in Firma

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Mittwoch (20.03.2024) war ein 37-Jähriger mit seinem Auto offenbar in Schlangenlinien in der Meringer Straße unterwegs. Gegen 12.00 Uhr verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil der 37-Jährige offenbar in Schlangenlinien unterwegs war. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann wenig später, als dieser bereits sein Fahrzeug geparkt hatte. Hier steckte sich der 37-Jährige ...

