POL Schwaben Nord: Gebäude und Haltestellen beschädigt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (14.12.2023) beschädigten bislang unbekannte Personen einen Kellerraum in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. In der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschmierten die Unbekannten offenbar Wände des Kellerraums mit Farbe und versprühten zudem den Inhalt eines Feuerlöschers. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen ...

mehr