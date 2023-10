POL Schwaben Nord: Gebäude beschmiert

Augsburg (ots) - Rehling - Am Freitag (13.10.2023), zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Büro eines Metzgereibetriebes in der Bergstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler ...

