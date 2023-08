POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessung auf der A8

Augsburg (ots) - Innenstadt - Heute (03.08.2023) wurde einer 21-Jährigen gegen 01.00 Uhr an der Schlossermauer ihre Handtasche entrissen. Die 21-Jährige lief mit zwei Begleiterinnen auf der Straße. Ein bislang unbekannter Täter entriss der Frau unvermittelt die Handtasche und entfernte sich danach in Richtung Innenstadt. Die Frauen blieben unverletzt. Der Täter war in einer fünfköpfigen Gruppe mit Männern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren unterwegs. Die ...

