POL Schwaben Nord: Auto verkratzt

Augsburg (ots) - Augsburg - In der Nacht auf heute (12.07.2023) kam es im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zu Unwettern. Es wurde laut aktuellem Stand niemand verletzt. Insgesamt wurden bei der Polizei bis jetzt etwa 170 Einsätze aufgrund des Unwetters gemeldet. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder andere umgefallene Gegenstände. In manchen Bereichen Nordschwabens kam ...

mehr