Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Durchs offene Fenster geschlagen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (11.07.2023) schlugen zwei bislang unbekannte Täter einen VW-Fahrer und seinen Beifahrer. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 22.00 Uhr war der VW-Fahrer gemeinsam mit dem Beifahrer auf der Dinglerstraße unterwegs. Hier winkte ihnen eine Gruppe aus etwa sieben bislang unbekannten Männern zu und deutet an, dass sie stehen bleiben sollen. Als der VW-Fahrer stehen blieb, schlug ihn einer der bislang Unbekannten durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht. Gleiches tat ein anderes Mitglied der Gruppe beim Beifahrer. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Männer in Richtung Wertachbrücke. Die beiden Fahrzeuginsassen kamen leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die bislang unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: Männlich, 25 Jahre alt, alle Personen groß und breite Statur, helle Hautfarbe, dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell