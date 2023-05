POL Schwaben Nord: Mann wird vor Gaststätte geschlagen

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Unfall in der Mittleren Feldstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr parkte ein 36-Jähriger seinen VW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen erheblichen Schaden an seinem Pkw fest und verständigte die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich von der ...

