FW Beverungen: Erfolgreicher Lehrgangsabschluss: 5 neue Truppführer bei der Feuerwehr Beverungen

Beverungen (ots)

Vom 03.03.2023 bis zum 01.04.2023 fand auf Kreisebene ein "Truppführer-Lehrgang" statt. Unter der Lehrgangsleitung von Jürgen Schmits (stellv. Kreisbrandmeister) nahmen insgesamt 39 Feuerwehrangehörige aus allen Feuerwehren des Kreis Höxter an diesem Lehrgang teil. Von der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Beverungen hatten insgesamt fünf Kameraden die Möglichkeit an dem Lehrgang teilzunehmen.

Der Truppführer-Lehrgang ist einer der letzten Lehrgänge, welchen die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden in ihrer Laufbahn bei der Feuerwehr auf Kreisebene absolvieren können. Zugleich ist es der erste Lehrgang, bei dem es explizit darum geht, einen selbständig arbeitenden Trupp zu führen und Verantwortung für diesen zu übernehmen. Die Teilnahme am Truppführer-Lehrgang erfordert die zuvor erfolgreich absolvierten Lehrgänge zum Truppmann, Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger. Um die Arbeit von Truppführern zu erlernen, wurden insgesamt 65 theoretische wie auch praktische Unterrichtsstunden durch die Feuerwehreinsatzkräfte investiert. In den ersten Wochen wurden im Schulungsraum der Kreisfeuerwehrzentrale in Brakel, theoretische Inhalte wie z. B. Rechtsgrundlagen, Gefahren an der Einsatzstelle, Baukunde und vorbeugender Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge und -geräte, Löschwasserentnahme und taktische Einsatzgrundsätze vermittelt. Am Ende des theoretischen Teils mussten die Lehrgangsteilnehmer ihr erlangtes Wissen in einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle unter Beweis stellen.

Nach dem Test startete noch am selben Tag der praktische Teil der Ausbildung. Hierbei haben die Kreisausbilder vier verschiedene Stationen vorbereitet, welche die einzelnen Lehrgangsgruppen nacheinander an mehreren Tagen abgearbeitet haben. An den einzelnen Stationen wurden die Themenbereiche Absturzsicherung, taktische Menschenrettung, Einsatztaktiken im Brandeinsatz und die technische Hilfeleistung genauer thematisiert. Jede Gruppe hatte einen fest zugeteilten Ausbilder, welcher die Gruppe dauerhaft bei ihrer Arbeit beobachtet hat, um so jeden Teilnehmer individuell bewerten zu können. Nachdem Lehrgangsleiter Jürgen Schmits sowohl die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung als auch die Rückmeldungen aus dem praktischen Teil vorlagen, konnte er allen Lehrgangsteilnehmern eine positive Rückmeldung zum Bestehen des Lehrgangs geben.

Zukünftig gilt es für die frisch ausgebildeten Truppführer weitere Erfahrungen in den Einsätzen und Übungsdiensten zu sammeln, um so ihre neue Führungsverantwortung auf Trupp-Ebene wahrzunehmen und dieser gerecht zu werden.

Von der Feuerwehr Beverungen haben Michael Schrick (Löschgruppe Amelunxen), Kevin Schröder, Paul Billeb (Löschzug Beverungen), David Rose, Sebastian Hoffman (Löschgruppe Dalhausen) erfolgreich am Lehrgang teilgenommen:

Wer ebenfalls interessiert ist, sich auch freiwillig bei der örtlichen Feuerwehr zu engagieren und Teil des Teams zu werden ist herzlich eingeladen. Kontaktdaten und die nächsten Termine können unter www.feuerwehr-beverungen.de gefunden werden.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell