FW Dresden: Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus

Wann: 11. September 2023 seit 15:04 Uhr

Wo: Spitzbergstraße / Leubnitz-Neuostra

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, drang aus dem Küchenfenster sowie der Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte beißender, schwarzer Rauch. Eine weibliche Person wurde mit deutlichen Zeichen einer Rauchgasexposition der Besatzung eines Rettungswagens übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person wurde aus dem Nachbargebäude vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Währenddessen gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnten verschmorte Akkus an einem Ladegerät als Ursache der Rauchentwicklung identifizieren. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht und eine Belüftung des Objektes vorgenommen. Der Einsatz wird demnächst beendet sein.

Im Einsatz sind 24 Einsatzkräfte der Feuer und Rettungswachen Altstadt und Übigau, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

