FW Minden: Feuerwehrschule Minden fährt 24 h Einsätze

Minden (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024, stand bei der Feuerwehrschule der Berufsfeuerwehr Minden ein 24-stündiger Übungstag auf dem Stundenplan. Insgesamt 20 angehende Brandmeister*innen und sechs angehende Notfallsanitäter*innen fuhren acht Übungseinsätze im Stadtgebiet Minden. So wurde beispielsweise ein angenommenes Szenario bei den Städtischen Betrieben Minden abgearbeitet, bei dem zwei Personen eingeklemmt waren. Auf dem Betriebsgelände der Mindener Kreisbahnen durften die zukünftigen Rettungskräfte einen Massenanfall von Verletzten üben, bevor sie auf dem Gelände von Siegfried Pharma Chemikalien einen realen Containerbrand bekämpfen mussten. Bis in die Nacht folgten ein Verkehrsunfall, eine Reanimation, eine Person in Notlage, ein ausgelöster Gefahrenmelder sowie eine Türöffnung. Im Fokus des 24 h-Dienstes stand insbesondere die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr Minden bedankt sich bei allen Unterstützern, die diesen Tag ermöglicht haben!

