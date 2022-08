Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei gleichzeitige Einsätze am Sonntagabend - Rauchentwicklung in Wald und aus Gebäude

Celle (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Celle fast zeitgleich zu zwei Einsätzen in der Stadt alarmiert.

Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen zu einer unklaren Rauchentwicklung im Wald, im Bereich der L240 in Richtung Scheuen alarmiert. Nur wenige Minuten später erfolgte die Alarmierung der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude, in einer Kleingartenanlage in der Straße "Zum Kibitzsee".

In Groß Hehlen stellten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand im Wald fest. Es brannten rund 200 m². Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.

Beim Einsatz der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache war ein Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich. Die Rauchentwicklung wurde von einem Kamin ausgelöst.

Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

