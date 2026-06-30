Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen u. a. versuchter Gründung einer ausländischen rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (30. Juni 2026) den Haftbefehl gegen den rumänischen Staatsangehörigen

Nichita P.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte ist heute festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 38 vom 30. Juni 2026).

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