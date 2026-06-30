Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Haftbefehl wegen u. a. versuchter Gründung einer ausländischen rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung in Vollzug gesetzt
Karlsruhe (ots)
Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (30. Juni 2026) den Haftbefehl gegen den rumänischen Staatsangehörigen
Nichita P.
in Vollzug gesetzt.
Der Beschuldigte ist heute festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 38 vom 30. Juni 2026).
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Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Dr. Ines Peterson
Oberstaatsanwältin beim BGH
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