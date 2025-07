Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer frontal erfasst - PM 2 - Korrekturmeldung

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Leuschnerstraße. Entgegen der ersten Informationen war ein 7-jähriger Junge gegen 15 Uhr auf einem Tretroller auf einem Rad- und Fußweg unterwegs gewesen, der in den verkehrsberuhigten Bereich der Leuschnerstraße mündete. Zur gleichen Zeit fuhr eine 77-Jährige mit einem VW Fiorino auf der Leuschnerstraße aus Richtung der Breslauer Straße in Richtung des Endes der Sackgasse. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren beide schneller als die dort vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Die Fahrzeugfront des VW erfasste das von links mit seinem Roller auf die Fahrbahn der Straße einfahrende Kind. Durch die Kollision wurde der Junge schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

