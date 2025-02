Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Einbruch in Lagerhalle Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 07:09 Uhr und 10:20 Uhr gelangte eine mindestens sechs-köpfige Tätergruppierung in eine Lagerhalle in der Neckarauer Straße und öffnete dort gewaltsam über 400 Lagerboxen.

Gegen 07:10 Uhr fuhr eine schwarze Audi-Limousine auf das Gelände der Lagerhalle. Diesem folgten drei dunkel gekleidete und mittels Kapuze vermummte Personen zu Fuß auf das Firmengelände. Nachdem das Fahrzeug anhielt, stiegen weitere Personen aus dem Fahrzeug aus. Gemeinsam begaben sich die Unbekannten mit einem Fahrstuhl in die dortige Lagerhalle. Während das Fahrzeug in der Zwischenzeit das Areal in unbekannte Richtung verlassen hatte, brachen die Unbekannten gewaltsam mehrere Lagerboxen in dem Gebäudekomplex auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Über das Diebesgut sowie den entstandenen Schaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten und/oder Angaben zu dem Fahrzeug sowie den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 /174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell