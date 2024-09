Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Wohnhaus - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Um kurz nach 15 Uhr wurde der Polizei am Montag ein Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in der Dürerstraße gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach das Feuer in einem Zimmer im dritten Obergeschoss aus. Gegen 15:30 Uhr gelang es der Berufsfeuerwehr Mannheim den Brand zu löschen. Bei dem Feuer kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden leicht verletzt. Die Identität der verstorbenen Person steht derzeit noch nicht fest. Aktuell ist die Örtlichkeit für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen ein.

