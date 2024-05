Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Werkzeug-Store - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:25 Uhr verschafften sich derzeit noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Werkzeug-Store in der Casterfeldstraße und entwendeten mehrere Maschinen. Die Täter entfernten eine Fensterscheibe des Gebäudes und gelangten so in das Innere. Hieraus erbeuteten sie schließlich die hochwertigen Werkzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

