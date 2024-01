Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 05.20 Uhr kam es auf der B38 in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrzeuglenker eines BMW befuhr die B38 von Weinheim kommend in Richtung Mannheim. Er befand sich zusammen mit insgesamt vier weiteren Insassen in seinem Fahrzeug. In einer leichten Rechtskurve verlor der 18-Jährige ...

