Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Starker Schneefall führt zu Autounfall

Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr eine 18-Jährige mit einem Ford auf der L 590 von Eberbach in Richtung Schwanheim. Auf Grund des starken Schneefalls und der niedrigen Temperaturen blieben der Schnee liegen und bildete eine geschlossene Schneedecke. Nach derzeitigen Erkenntnissen passte die junge Autofahrerin ihre Geschwindigkeit nicht den schwierigen Straßenverhältnissen an. Um kurz vor 15:30 Uhr brach daher in einer Rechtskurve das Heck des Fahrzeugs aus. Als die 18-Jährige deswegen bremste, kam das Fahrzeug ins Schleudern, geriet in einen Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden, der auf knapp 1.500 Euro geschätzt wird.

