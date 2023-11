Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Freitagmittag, 17.11.2023, gegen 12:30 Uhr, bis Sonntagmittag, 19.11.2023, gegen 14:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Schubertweg in Hemsbach. Die Unbekannten entwendeten Wertgegenstände. Sowohl die Schadenshöhe als auch der Diebstahlsschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Vermutlich in der Zeit von Mittwoch, 15.11.2023, bis Sonntagvormittag, 19.11.2023, gegen 10:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter / eine unbekannte Täterin Zutritt zu einem Anwesen in der Straße Abendröte in Mannheim. Hierzu gelang die Täterschaft vermutlich über die Balkontür in die Wohnräume. Die Höhe des Diebstahlsschadens und der Schadenshöhe ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

In beiden Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die gesicherten Spuren aus.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den jeweiligen Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell