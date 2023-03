Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: An der Straßenbahnhaltestelle beleidigt und körperlich angegangen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 15:45 Uhr ging ein Mann an der Straßenbahnhaltestelle in der Hochuferstraße mit erhobener Faust auf eine 50-jährige Dame los. Diese konnte einem Schlag ausweichen und wurde glücklicherweise nicht verletzt. In der Folge wurde sie durch den 45-jährigen Täter mit Worten der Gossensprache beleidigt.

Die alarmierte Polizei konnte den Mann vor Ort feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen ihn wird u.a. wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Im Rahmen der Ermittlungen erhielt die Polizei den Hinweis, dass der Täter zuvor einen Jugendlichen in der Straßenbahn angespuckt haben soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Vorfälle geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 zu melden.

