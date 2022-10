Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der BAB 61 mit Verkehrsbeeinträchtigung - Fahrer leicht verletzt und hoher Sachschaden

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr kam es auf der Autobahn BAB 61 von Heilbronn kommend auf der Überleitung in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Gespann der Autobahnmeisterei. Aufgrund der dortigen Wanderbaustelle befuhr das Gespann, bestehend aus einem Lkw mit Anhänger, in Schrittgeschwindigkeit den rechten von zwei Fahrstreifen. Ein am Anhänger angebrachtes Verkehrszeichen wies die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer an, links am Gespann vorbeizufahren.

Der nachfolgende Sattelzug-Fahrer erkannte die Situation nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Anhänger der Autobahnmeisterei wiederum auf das Heck des LKWs geschoben. Der Lkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligem Bereich. Der auffahrende Sattelzug musste abgeschleppt werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es bis circa 13:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da der rechte Fahrstreifen gesperrt werden musste.

