POL-MA: Mannheim-Vogelstang: unbekannter Verkehrsteilnehmer verliert Fahrzeugteil - mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang (ots)

Am Dienstagmittag verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 38 bei Mannheim ein Fahrzeugteil, wodurch im Anschluss mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Das Fahrzeugteil, vermutlich das Verbindungsrohr einer Abgasanlage, war auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn der B 38 in Höhe der Abzweigung zur Gorxheimer Straße liegengeblieben. Gegen 13 Uhr überfuhr ein BMW-Fahrer das Teil, das dadurch in die Luft geschleudert wurde und anschließend gegen die Frontscheibe eines nachfolgenden Lastwagens prallte und diese durchschlug. Danach rollte oder flog das Rohr über den Lastwagen, wo es wieder auf der Fahrbahn liegenblieb. Der Fahrer eines dahinter befindlichen Opel konnte noch rechtzeitig bremsen und sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Der BMW und der Lastwagen wurden durch das Fahrzeugteil beschädigt, wobei Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstand. Am Opel konnten bislang keine Beschädigungen festgestellt werden.

Hinweise auf den Verkehrsteilnehmer, der das beschriebene Teil verloren und liegengelassen hat, konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

