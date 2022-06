Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und kurz nach 17 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Straße "Am Schlüsselacker", gegenüber Anwesen 6, ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiesta. Das abgestellte Auto wurde am hinteren Stoßfänger und am linken Radlauf beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr möglicherweise gegen 13:30 Uhr ein Lkw, welcher eine nahegelegene Baustelle belieferte, beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten Pkw. Die Anstoßstelle bei dem geparkten Pkw war in einer Höhe zwischen 40 und 70 cm.

Der Lkw-Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 in Verbindung zu setzen.

