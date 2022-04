Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Nach Einbrüchen in Gartenlauben - Festnahme

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag verschaffte sich ein 37-Jähriger gleich in mehrere Gartenlauben in der Atzelhofstraße unberechtigt Zutritt und entwendete daraus mehrere Wertgegenstände. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte, wie der Mann sich gegen 12 Uhr an den einzelnen Bauten zu schaffen machte und alarmierte die ebenfalls betroffenen Eigentümer. Gemeinsam stellten diese den Mann, der das Diebesgut noch bei sich trug und informierten die Beamten des Polizereviers Mannheim-Sandhofen. Diese nahmen den 37-Jährigen noch an Ort und Stelle unweit des Tatorts fest. Die entwendeten Gegenstände wurden den Eigentümern ausgehändigt.

Der 37-jährige Festgenommene musste die Beamten in das Polizeirevier begleiten. Dort ergaben die Ermittlungen, dass der Mann in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten auffiel und zur Anzeige gelangte. Ein am Folgetag erlassener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde im Rahmen der haftrichterlichen Vorführung in Vollzug gesetzt. Der 37-Jährige kam noch am Freitagmittag in eine Justizvollzugsanstalt.

