POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen: Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Weinheim-Lützelsachsen (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 10:20 Uhr in der Sommergasse. Bislang unbekannter Täter drang in den Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses ein und brach mittels unbekanntem Werkzeugs ein Kellerabteil auf. Er entwendete zunächst ein Mountainbike, mit welchem er sich in die an den Keller angrenzende Tiefgarage begab. Hier ließ der unbekannte Täter das Fahrrad stehen, eventuell wurde er bei der Tatausführung gestört.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

