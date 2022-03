Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: 40-jähriger Radfahrer verursacht durch gewagtes Überholmanöver Verkehrsunfall. 58-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11:40 Uhr, hatte ein 40-jähriger Radfahrer durch ein gewagtes Überholmanöver, auf einem zur Fahrbahn der Speyerer Straße parallel verlaufenden Fahrradweg, einen Verkehrsunfall verursacht. Der 40-Jährige befuhr hinter einer 58-jährigen Pedelec-Fahrerin den Radweg in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe einer Engstelle, im Bereich des Cuzarings, soll der der 40-jähriger plötzlich über den Grünstreifen verbotswidrig die vor ihm fahrende Pedelec-Fahrerin überholt haben. Die 58-Jährige erschrak hierdurch, sodass es, auch aufgrund des ungenügenden Sicherheitsabstandes, zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer kam. Die 58-Jährige stürzte infolge der Kollision wiederum auf die Fahrbahn der Speyerer Straße und wurde beinahe von einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw erfasst. Schlimmere Folgen konnten glücklicherweise durch das schnelle Reaktionsvermögen des Pkw-Fahrers verhindert werden. Die 58-Jährige erlitt durch den Sturz sowohl an der Hand, als auch am Unterarm Frakturen, weshalb sie zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt gegen den 40-Jährigen Radfahrer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

