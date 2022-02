Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall mit unklarem Ablauf - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Der Hergang eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag im Stadtteil Bergheim konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Ein Bus der Linie 29 war auf der rechten Fahrspur der Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach unterwegs. Auf der linken Spur in gleicher Fahrtrichtung war eine 76-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa unterwegs. Als sich die Fahrbahn in Höhe der Bahnhofstraße auf eine Fahrspur verjüngte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die zwei Unfallbeteiligten gaben jeweils unterschiedliche Schilderungen des Unfallhergangs ab. Zur abschließenden Klärung sucht die Polizei Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

