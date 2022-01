Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangen Dienstag, zwischen 15 und 22 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in einen von der Straße aus zugänglichen Innenhof eines Anwesens Wolfsbergstraße. Dort versuchten sie eine Terrassentür aufzuhebeln. Vermutlich ging hierbei die äußere Glasscheibe der Tür zu Bruch und möglicherweise durch das laute Klirren der Scheibe wurden die Täter abgeschreckt und flüchteten ohne im Gebäudeinneren gewesen zu sein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222. 5709-0, in Verbindung zu setzen.

