Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld

Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Wilhelmsfeld (ots)

Am Dienstag zwischen 08:45 Uhr und 12:30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der Johann-Wilhelm-Straße abgestellten VW und flüchtete, ohne den verursachten Schaden zu regulieren. An der Beifahrerseite des VWs entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell