Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagmittag gegen 12.28 Uhr in Wiesloch. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte mit seinem Mercedes Atego ein an der Hauswand angebrachtes Schild des Optiker-Geschäfts in der Blumenstraße. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort und kam seiner Anzeigepflicht nicht nach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR.

Zeugen die auf den Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell