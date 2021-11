Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Auto mutwillige zerkratzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Mehr als 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, an einem abgestellten Pkw in der Gaußstraße. Der oder die Täter verkratzten dabei mutwillig mit einem spitzen Gegenstand mehrere Türen sowie den Kotflügel des Suzuki. Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 441125 zu melden.

