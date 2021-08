Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mann wird beim Ausladen des PKW mit Pfefferspray angegriffen - Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 64-jähriger Mann lud am Mittwochabend um 20.35 Uhr seinen PKW in der Gottlieb-Daimler-Straße in Hemsbach aus und wurde durch zwei bisher unbekannte Täter angegriffen. Das Opfer nahm die beiden Täter zunächst nicht wahr und wurde ohne Vorankündigung mit Pfefferspray besprüht und mehrmals geschlagen. Danach flüchteten die Täter in Richtung Karlsbader Straße. Die Hintergründe für das überfallartige Vorgehen der Tatverdächtigen sind derzeit noch unklar, könnten aber auf vorangegangene Streitigkeiten zurückzuführen sein.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Ungefähr 30 Jahre alt, ca. 150 cm groß, untersetzt, bekleidet mit schwarzem Jogginganzug.

Person 2: Ebenfalls ca. 30 Jahre, 180 cm groß, schlank mit rotem Jogginganzug bekleidet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim (Tel.: 06201/1003-0) in Verbindung zu setzen.

