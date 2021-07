Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Neubaus, Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Kurz nach 17 Uhr bemerkte eine Passantin an einem Neubau in Wiesloch eine Rauchentwicklung. An der Gebäudeaussenseite im dritten Stock war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung gekommen. Die Feuerwehren aus Wiesloch, Walldorf und Rauenberg konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 - 100.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

