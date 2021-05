Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 61/Hockenheim: Alleinbeteiligt in die Leitplanke gefahren - linker Fahrstreifen gesperrt - Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Seat-Fahrer, von der BAB 6 kommend, auf die BAB 61 in Fahrrichtung Speyer auf. Kurz nach Verlassen der Überleitung auf die BAB 61 verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät ins Schlingern und kollidiert mit der Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Durch den Aufprall lösten die Airbags seines Pkw aus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Speyrer Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werde musste entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Der Schaden an der Mittelleitplanke beläuft sich auf ebenfalls ca. 2500,- Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein geplatzter Vorderreifen für den Unfall verantwortlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der linke Fahrstreifen bis 22.50 Uhr gesperrt werden. Dadurch ergaben sich jedoch nur geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

