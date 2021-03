Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hundebesitzer melden sich bei der Polizei - Zwei freilaufende Hunde sollen auf Frau mit kleinem Mischling losgegangen sein

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wie berichtet, war eine 52-jährige Frau am Montagmorgen gegen 09 Uhr im Wiesentalweg mit ihrem Terrier-Mischling spazieren, als zwei Hunde vom Segelfluggelände her auf sie zu gerannt kamen. Kurzerhand habe sie ihren Hund auf den Arm genommen, um ihn vor den heranstürmenden Hunden in Sicherheit zu bringen. Die Hunde sollen daraufhin an der Frau hochgesprungen sein, dabei ihre Kleidung beschädigt und sie leicht an den Oberschenkeln verletzt haben. Die Besitzer der Hunde, wie sich herausstellte ein Dobermann und ein Labrador, meldeten sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei in Sinsheim. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeihundeführerstaffel in Walldorf.

