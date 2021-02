Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren - danach erneut mit Auto bei Polizeirevier aufgetaucht

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 00:05 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckaurau bei einer Kontrolle eines 25-jährigen Opel-Fahrers in der Speyrer Straße Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC (Marihuana). Der Mann wurde zunehmend aggressiver und fing an die Beamten zu beleidigen. Widerwillig verbrachten die Polizisten den 25-Jährigen zum Revier, wo diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, bis der Mann seine Fahrtüchtigkeit wiedererlangt. Im Anschluss an die Maßnahmen durfte der Mann gehen. Doch kurze Zeit später konnte der 25-Jährige durch eine Polizeibeamtin beobachtet werden, wie er erneut mit einem Auto unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei welcher der Mann unter anderem eine rote Ampel überfuhr, stoppten Beamte des Polizeireviers Neckarau den Täter in der Speyrer Straße. Auch von diesem Fahrzeug wurden die Schlüssel sichergestellt.

