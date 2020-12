Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Jagdsitze beschädigt - Zeugen gesucht

Nußloch / Rhein-Neckar-KreisNußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mindestens fünf Ansitzeinrichtungen wurden seit dem 24.12.2020 im Waldgebiet Richtung Maisbach bislang von unbekannten Tätern beschädigt. Neben zerschlagenen Scheiben hinterließen die oder der Täter auch Verpackungsabfälle in den Jagdeinrichtungen. Dem nicht genug wurden die Bauten mit Essenresten wie Joghurt und Käse beschmiert. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtiges Beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten zu wenden.

