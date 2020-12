Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 19-jährtige Autofahrerin überschlägt sich - in Krankenhaus eingeliefert - Auto Totalschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-KreisSinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang nicht bekannter Ursache kam eine 19-jährige Fahrerin eines Renault am Mittwoch kurz vor 12 Uhr auf der L 550 zwischen Hilsbach und Adelshofen von der Straße ab und überschlug sich. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, von einer hinzukommenden Autofahrerin wurden die Rettungskräfte informiert und Erste Hilfe geleistet. Anaschließend wurde die 19-Jährige mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Angehörigen wurden von der Polizei verständigt.

