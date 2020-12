Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter zerkratzt Auto - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-KreisSt. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend hat ein unbekannter Täter einen geparkten Skoda Octavia in der Marktstraße zerkratzt. Gegen 21:30 Uhr stellte der Besitzer des Fahrzeuges den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro fest.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten St. Leon-Rot, Tel: 06227/88160-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell